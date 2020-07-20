شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير عزمي مجاهد، المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر، عن انتظام الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية، بداية من اليوم الإثنين، ولمدة 5 أيام، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز.
وقال مدرب الفريق أن خالد جلال، المدير الفني، قرر تقسيم برنامج الإعداد لأكثر من معسكر، الأول كان في القاهرة، وتم تخصيصه لفترة الإعداد البدني، ثم المعسكر الذي يبدأ اليوم في الإسماعيلية، وبعدها يعود الفريق لمعسكر ثالث في القاهرة.
وأكد «عزمي» أن الهدف من المعسكرات، الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري بصدد الاتفاق على عدد من المباريات الودية، لخوضها خلال معسكري الإسماعيلية والقاهرة.
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