شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: نادي مصر يواجه الإسماعيلي والمقاصة والجونة ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر، خوض الفريق لأكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد الثانية والمخصصة للمعسكر المغلق بالإسماعيلية،

وقال «عزمي»، سنلعب غدا الثلاثاء مع الاسماعيلي ثم الاربعاء مع مصر المقاصة، بعدها يختتم الفريق مبارياته الودية الخارجية يوم 26 مع إنبي للمرة الثانية بعد التجربة الأولي امس والتى انتهت بالتعادل مع الفريق البترولي 2-2.

وأشار إلى أن الفريق سيختتم تجاربه الودية بشكل رسمي بمواجهة الجونة يوم 28 من يوليو الجاري قبل أسبوع من عودة الدوري.