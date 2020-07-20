شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبدأ في دراسة الرجاء..والزمالك يخاطب السفارة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي دراسة الرجاء المغربي المنتظر مواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل، والذي من المقرر ان يعلن كاف اليوم عن البلد التى ستستضيف المباراة.

وكلف كارتيرون، معاونيه أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف واحمد شعبان بالبدء في تجميع المعلومات واخر التطورات في الفرييق المغربي من اجل الاستعداد له جيدا مبكرا.

يأتي هذا فيما خاطبت ادارة الزمالك السفارة المصرية في المغرب من اجل توفير اخر مباريات للرجاء في الدوري المحلي او أي تجارب ودية يمكن ان يستفيد بها الجهاز الفني للأبيض.