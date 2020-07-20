«جوميز» في اجتماعه مع لاعبي الإسماعيلي: هدفنا التتويج بكأس البطولة العربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، اجتماعا مع لاعبيه قبيل انطلاق المران، في إطار تحضيرات الفريق للمشاركة بالمنافسات الرسمية حال استئنافها.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال جوميز في كلمته للاعبين: «نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويًا العمل من أجل الفريق، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان الكبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة بالفريق».
وأضاف: «أتابع أداء وقدرات والتزام كل لاعب عن قرب سواء بالتدريبات أو المباريات الودية، أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع». وأتم حديثه قائلا: «يجب علينا أن نقاتل لتحقيق أهداف الفريق الواضحة للجميع وهى السعى نحو التتويج بكأس البطولة العربية وتحسين ترتيب بالدورى حال استئنافه، نحتاج لتركيز وجهد كبير من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح، ويجب على الجميع العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بالتواجد ضمن صفوف الفريق».
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