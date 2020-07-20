شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن بسبب «الفيديو العاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الإعلامي أحمد شوبير، نجم حراسة الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن، لاعب الزمالك بسبب الإساءة له ولمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء.

ونشر «شوبير» عبر صفحته بموقع «فيس بوك» صورًا من البلاغ، وكتب: «المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاضى عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذى حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه».

وقال «شوبير» في بلاغه أنه فوجئ بفيديو مدته 3 دقائق يظهر خلاله أسامه حسن عاريا، تعدى من خلاله على ثوابت المجتمع المصري. وأضاف «شوبير» أن «حسن» تعمد تشويه صورته والتقليل من قدره، وتناوله بالسب والقذف دون دليل.

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