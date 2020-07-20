شكرا لقرائتكم خبر عن «الزائدة» تبعد أوموتو عن مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادى المصري البورسعيدي، صدمة بعد تأكد غياب مهاجمه النيجيري أوستين أموتو، عن لقاء الزمالك، بسبب إجراءه عملية جراحية.

ويخضع أموتو، لإجراء عملية الزائدة بمستشفى خاص بمحافظة بورسعيد، ليتأكد غياب اللاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام وحتى أسبوعين.

وقال طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، في تصريحات صحفية، «خسرنا لاعبًا مهمًا ومميزًا في لقاء الزمالك، المصري يفقد أيضًا جهود حسين رجب لإصابته بمزق في العضلة الأمامية».



ويواجه المصري نظيره الزمالك، 6 أغسطس المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بعد استكمال الدوري المصري الممتاز، الذي توقف فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.