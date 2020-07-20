شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك تعود للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، اليوم الاثنين لنشاطه من جديد بعد فترة توقف دامت لقرابة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا.
ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام عبد العزيز خطة الإعداد للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.
ويستأنف فريق الطائرة تدريباته اليوم على مرحلتين الأولى تتضمن الأحمال البدنية من خلال الجري بالتراك وتنفيذ بعض التمارين في صالة الألعاب البدنية. بينما تعتمد المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية على أداء بعض المهارات بالكرة على ملاعب النادي المفتوحة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.
ويقود فريق الطائرة فنياً حسام عبد العزيز مديراً فنياً ويعاونه عماد نصر المدرب العام، وقرر الجهاز الفني عمل قياسات بدنية للاعبين للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات والتأكد من جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق.
ويهدف الجهاز الفني للوصول إلى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري الكرة الطائرة بالإضافة إلى كأس مصر.
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