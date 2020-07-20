«الخطيب» يجتمع مع سيد عبدالحفيظ وفايلر بفرع الأهلي بالشيخ زايد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، اجتماعا مغلقا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بفرع النادي بالشيخ زايد.
ويناقش الخطيب، خلال الاجتماع مع مدير الكرة والمدير الفني، كافة الأمور الفنية والإدارية للفريق، وعلى رأسها رغبة فايلر بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في ظل عدم اقتناعه بمستوى المهاجمين الحاليين بالفريق.
كما يبحث رئيس النادي، خلال الاجتماع استعدادت الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، ومواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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