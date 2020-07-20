شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح: جماهير الأهلي وراء الفوز بالبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن استكمال الموسم الجاري، كان ضروريا من أجل مصلحة الأندية والمنتخبات التي تحتاج إلى دوران عجلة النشاط، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها من جانب الجهات المسئولة بشكل عام، فضلا عن التزام الجميع داخل النادي بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح أن غياب أي رياضي عن التدريبات والمنافسات أمر صعب للغاية، لافتا إلى أن قرار استكمال المنافسات إيجابي للغاية، خاصة أن هناك دولا مثل إيطاليا وإسبانيا كانت تمر بظروف أصعب من مصر، وقررت عودة النشاط من جديد؛ لأن ذلك يمثل أهمية للجماهير وللمؤسسات الرياضية المختلفة.

وأكد صلاح أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة بالنسبة لنهائيات بطولة الدوري، وكذلك بطولة كأس مصر، وهي فرصة لزيادة حصيلة الفريق من البطولات بعد التتويج بلقب البطولة العربية، وانتظار الجميع لإقامة البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن صعوبة المرحلة يتمثل في كونها تأتي بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى أكثر من 3 شهور، وعن تدريبات المنزل قال إنها ليست كافية للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية، كما أن الفترة المتبقية لحين استئناف الدوري تحتاج لمجهود كبير، وهو ما يقوم به الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مصيلحي بصورة مكثفة.

وأضاف أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على حصد البطولات من اجل إسعاد الجماهير، وأن الجميع على قدر المسئولية، بصورة كبيرة، وأرجع الخسارة التي تعرض لها أمام الزمالك في بطولة الدوري في وقت سابق الى عدة عوامل أبرزها الإجهاد وشعور اللاعبين بالإحباط بعد نتائج تصفيات كأس العالم، مؤكدا أن هذه الخسارة لم تكن مؤثرة، كما أن الأهلي نجح بعدها في الفوز على المنافس التقليدي في البطولة العربية ورد خسارته للقاء عادي بلقب بطولة غالية، وهو أقل تعويض للجماهير.

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وتحدث اللاعب الدولي عن مستقبل الأهلي في كرة الطائرة، مؤكدا أن النادي يملك أفضل العناصر في كافة المراحل العمرية، وهو ما يعد أمرا مطمئنا وإيجابيا للغاية، وأن الأهلي بشكل عام لديه معدلات أعمار تبدأ من 17 سنة وهي ميزة كبيرة للفريق.

وشدد على أن محمد مصيلحي المدير الفني للأهلي يعمل على إعداد أجيال قادمة لتأمين مستقبل اللعبة في النادي بأفضل ما يكون خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد أن النادي قادر على توارث الأجيال بصورة مميزة.

ووجه رسالة إلى جماهير النادي الأحمر مؤكدا أنها الشريك الأساسي في البطولات، وأنها وراء الإصرار على الفوز بالألقاب، وتعهد بأن يستمر اللاعبون في القتال من أجل الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.