شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد بالتجديد لثلاثي الزمالك: «لا نرمي أبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر به لاعبو الفريق الكروي الأول، في التجربة الودية الأولى أمام سموحة، والتي حسمها الفريق لصالحه بخمسة أهداف مقابل هدف.
وطالب «منصور» اللاعبين بالتركيز في برنامج الإعداد، والالتزام بالتعليمات الفنية لكارتيرون وجهازه المعاون، وقال إن مجلس الإدارة يقف بكل قوة ودعم خلف اللاعبين والجهاز الفني.
ووعد «منصور» في تصريحات لـ«المصري اليوم» بالتجديد رسميًا للثلاثي محمد عبدالغني ويوسف أوباما وعبدالله جمعة، عقب عودتهم من معسكر الإسكندرية للحفاظ على القوام الرئيس للفريق، قائلًا أنه لن يفرط في أي لاعب من القوام الرئيسي للفريق «لأن الزمالك عمره ما هيرمي أبنائه».
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