شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه نادي مصر وديًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلي، على خوض مباراة ودية أمام فريق نادي مص غداً الثلاثاء، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى يوم 6 أغسطس المقبل.

وتعد المباراة الودية هي الثانية التي سيخوضها الفريق منذ استئناف تدريباته الجماعية، عقب مواجهة أسوان يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

من جهة آخرى، يخضع لاعبو الفريق للمسحة الرابعة خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وكان الجهاز الإدارى للفريق قد أعلن سلبية المسحة الثالثة التي أجراها لاعبو الدراويش يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تماثل الحالات الإيجابية التي تم الإعلان عن إصابتها بڤيروس كورونا بعد إجراء المسحة الأولى للفريق منذ أسبوعين.

ويواصل فريق الإسماعيلي تدريباته اليومية استعدادًا لعودة الدوري، فيما يبذل الجهاز الإداري للنادي جهدا كبيرا من أجل عودة الرباعي باتريك كادو وهمام طارق وفخرالدين بن يوسف وبينسون شيلونجو، وحصولهم على الموافقات الرسمية، وذلك بعد حصولهم على التأشيرة بالفعل للعودة من بلادهم إلى مصر.

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