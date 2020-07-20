شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفسخ تعاقده مع الحسن ضيوف بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي طنطا، اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الحسن ضيوف بالتراضي.
يذكر أن الحسن ضيوف لم يخوض مباريات مع طنطا خلال الفترة السابقة قبل توقف الدوري، نظرًا لوجود عناصر هامة في مركزه.
ويقيم طنطا معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف الدوري المصري الممتاز، بعد إيقاف دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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