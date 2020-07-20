شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشيد بتجربة إنبي الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي خالد جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة سعادته بالمستوي الفني الذي ظهر به لاعبيه في تجربة إنبي الودية التى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2- التى يستعد بها الفريق لاستئناف الموسم الجاري . وقال جلال: "سعيد بخروج المباراة إلي برم الأمان دون أي اصابات بالفريقين خصوصا وأننا في بداية فترة الإعداد واللاعبون لم يصلوا الي فورمتهم الفنية والبدنية بشكل كامل" . وتابع : "سنستمر في خوض عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز اللاعبين والصوول بهم الي اعلي فورمة فنية وبدنية قبل عودة المباريات الرسمية في الدوري". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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