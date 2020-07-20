شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السد القطري يعلن التعاقد مع «المخضرم» سانتي كازورلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي السد القطري، عن توصله لاتفاق رسمي لضم المخضرم سانتي كازورلا، نجم نادي فياريال الإسباني «الغواصات»، ليلعب تحت قيادة مواطنه وزميله السابق في منتخب الماتادور تشافي هيرنانديز. وكتب الحساب الرسمي نادي السد عبر مقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاتفاق تم بيننا وبين سانتي.. اللاعب سيصل قريبا للدوحة لإتمام باقي التفاصيل.. مرحبا سانتي في نادي السد». ولعب صاحب الـ35 عاما في صفوف فياريال خلال الموسمين الماضيين، بعدما تعرض لإصابة كادت أن تنهي مسيرته الكروية خلال لعبه في نادي أرسنال الإنجليزي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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