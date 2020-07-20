شكرا لقرائتكم تعافى ميشو أخصائى التأهيل بنادى الزمالك من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعافى محمد السيد "ميشو"، أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى بنادى الزمالك، من فيروس كورونا، بعد ظهور نتائج التحاليل الخاصة به والتى جاءت سلبية ليطمئن جهاز الزمالك على حالته بعد استبعاده من معسكر برج العرب المقام حاليا، للخضوع للعزل المنزلى والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا، وذلك بعدما تعافى ثنائى الأبيض مصطفى فتحى، وكريم بامبو، من فيروس كورونا، حيث انضم فتحى إلى معسكر الفريق أمس الأحد، فيما لحق به كريم بامبو اليوم، ومن المقرر، أن ينتهى المعسكر الذى انطلق منذ الخميس قبل الماضى، يوم الخميس المقبل، بمواجهة فريق بيراميدز وديًا.

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فيما استقر مسئولو نادى الزمالك، على خوض مبارياته الودية المتبقية أمام طلائع الجيش وبيراميدز، بمعسكر الفريق الحالى بمدينة برج العرب، على ملعب ستاد برج العرب، بدلاً من ملعب فندق الإقامة، حيث من المقرر، أن يلتقى الأبيض نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بيراميدز، الخميس على نفس الملعب، وذلك قبل نهاية المعسكر المغلق الذى انطلق يوم الخميس قبل الماضى، استعدادا لعودة منافسات النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.