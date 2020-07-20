مواعيد مباريات دور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

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جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، العودة إلى النظام السابق " الذهاب والعودة" فى نصف نهائى مسابقة دورى أبطال افريقيا، بعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وحدد الكاف موعد مباريات دور نصف النهائى اليوم الاثنين، لتكون مباراة الذهاب أحد أيام 25 و26 سبتمبر على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر فيما ستقام المباراة النهائية يوم 10 أكتوبر المقبل.

فيما قال موقع "le 360" المغربى، إن الكاف خلال الاجتماع قرر إجراء مباراتى النصف بنظام الذهاب والإياب، حيث سيواجه فريق الرجاء نادى الزمالك، فيما يلاقى الوداد نادى الأهلي، موضحا أن مباريات الذهاب ستجرى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر فيما تواجه مواجهة الإياب ستجرى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون المباراة النهائية فى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر.

أشار الموقع إلى أن الاجتماع الذى يعقد حاليا لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي، يشهد ضغط الاتحاد المصرى لتنظيم مباراتى النصف ونهائى عصبة الأبطال بمصر، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزى لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.