شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: "كفاية كذب" عن طاهر محمد سيكون أفضل لاعب فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الأخبار المثارة حول تعرض إصابة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق والذى انتقل مؤخراً إلى النادى الأهلي، بقطع فى الرباط الصليبى فى وقت سابق، هو كلام عار تماماً من الصحة.

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": طاهر لم يتعرض لإصابة سابقة فى الرباط الصليبى كل ما تعرض له هو قطع فى غضروف الركبة ولأنه أجرى عملية جراحية استغرق تأهيله ستة أشهر بشكل طبيعى وعاد وشارك مع الفريق دون أى مشكلة".

وأوضح عبد الغنى: "كفاية كذب" عن طاهر، سيكون أفضل لاعب فى مصر فى الموسم المقبل، وليس لدى اللاعب أى إصابة مزمنة، يتعرض للإصابات العضلية التى يتعرض لها لاعبو الكرة مع ضغط المباريات فقط وهذا ليس عيبا فى اللاعب وإنما بسبب التأهيل، وطاهر يمتلك عقلية احترافية رغم صغر سنه وكان يرفض اللعب سريعاً إلا بعد الشفاء التام من إصابته.

وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلى بداية من الموسم المقبل مقابل 25 مليون جنيه، منهم 5 ملايين سيتم سدادها حال حدوث شروط معينة، بالإضافة إلى أن العقد يمنح المقاولون العرب الحق فى الحصول على نسبة 20 % من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

واتفق الأهلى أن يُجرى طاهر محمد طاهر الكشف الطبى قبل انضمامه، فى الوقت الذى يمنح عقد شراء طاهر الأهلى الحق فى فسخ التعاقد حال معاناة اللاعب من أى أصابه مزمنة، فى الوقت الذى أكد مسئولو الأهلى أن النادى تأكد من عدم معاناة اللاعب من أى إصابات مزمنة.

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وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحدث عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، والذى وقع للنادى الأهلى من إصابة مزمنة، قائلاً، "طاهر محمد طاهر لا يعانى من أى إصابة مزمنة، كما يردد البعض، ولكنه تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة.. اللاعب عانى من الإصابة ولكنه سافر إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعى، وأى أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وأضاف وائل نبيل أن طاهر تعافى من إصابة قطع الغضروف وإصراره على مشاركته فى الأولمبياد تسبب فى إصابته بالخلفية، وأنه تدرب بشكل قوى مع المنتخب ما تسبب فى إصابته بمزق 3 مللى فى العضلة الخلفية.

وعن شكوى اللاعب من آلام فى الحوض، أوضح طبيب المقاولون العرب أن طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام فى الحوض، وعندما خضع للفحص الطبى أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح، مشيرا إلى أنه خضع للعلاج وهو الآن لا يعانى من أى آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي.