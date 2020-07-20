شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يفتتح فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل افتتح الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجارى .

شهد فعاليات افتتاح المشاورات الشبابية العربية المستشار عبد المنعم الشاعرى – الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، نجوى صلاح – رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود حسن – عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وأدار الفاعليات الدكتور عبد الله الباطش – المنسق العام للمشاورات الشبابية العربية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالمشاركين، مبيناً أن المشاورات تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية فى كافة المجالات التى تنهض بالنشء والشباب العربي.

قال وزير الشباب والرياضة: "بادرنا بإطلاق المشاورات الشبابية العربية إدراكا للوضع الحالى والتطورات التى تحدث جراء جائحة كورونا، وفى اطار استراتيجية العمل الشبابى والرياضى والتى ترتكز على أهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات الشباب ومواكبة المتغيرات الطارئة".

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أضاف رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب :"تدل استجابة الشباب العربى لحضور هذا المشاورات أن الشباب العربى واعِى ولا يتردد متى توافرت الفرصة أمامهم لتطوير أنفسهم ومن ثم مجتمعاتهم، ومن هذا المنطلق لن تتوقف وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية عن دعم الشباب العربى ودعم مثل هذه المبادرات والبرامج، مما يكون له الاثر البالغ فى الارتقاء بالانسان والمجتمع العربى على المستويات كافة".

من جانبه، قال المستشار عبد المنعم الشاعرى – الوزير المفوض مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية :" أنقل لكم تحيات السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، واهتمامه البالغ بهذه المشاورات، ونؤكد أننا حضرنا اليوم لنستمع إليكم ولارائكم حتى نكون على مقربة منكم لمعرفة ماذا يريد شبابنا العربي؟، ونؤكد دوماً أن جامعتكم العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دائما ينظر اليكم بأنكم المستقبل وصمام أمان أمتنا العربية".

أضاف مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية: "أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على اهتمامه الدائم بقضايا الشباب وإيجاد الحلول لها، وأتمنى أن نصل فى ختام المشاورات إلى توصيات تفيد كل شبابنا العربي".

وفى السياق نفسه، شارك فى فعاليات اليوم الأول من المشاورات الشبابية العربية مسئولين من وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية وشباب وقيادات شبابية عربية من 11 دولة عربية، من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية اليمنية، دولة ليبيا، دولة الامارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

استعرض المشاركون من الشباب العربى أوراق عمل متميزة تتحدث عن رؤيتهم عن مستقبل الأنشطة الشبابية فى ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة فى الوقت الراهن والمستقبل، وكيفية تطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربى من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وكيفية تعزيز التعاون بين الشباب العربى والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، وقدم المشاركون توصيات لليوم الأول للمشاورات يتم تضمينها فى البيان الختامى للمشاورات.