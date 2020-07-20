شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى لليد يحدد 4 سبتمبر مهلة للاشتراك ببطولة الأندية في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت البلتاجى نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد أن الاتحاد حدد 4 سبتمبر المقبل مهلة للأندية الراغبة فى الاشتراك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى للرجال والسيدات رقم 42، المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد الإفريقى موعد البطولة خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر، على أن يكون الافتتاح يوم 13 والنهائى يوم 22 نوفمبر، والموعد المقترح للقرعة 9 أكتوبر المقبل.

وقال البلتاجي: "خاطبنا الاتحادات الأهلية أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأخطرناهم رسميا بتحديد ٤ سبتمبر كحد أقصى لإرسال الأندية الراغبة فى المشاركة بالبطولة الأكبر على مستوى الأندية فى القارة فى كرة اليد".

وأوضح البلتاجي: "المنظم لهذه البطولة هو الاتحاد المصرى لكرة اليد، فى الأمور العادية يُمنح التنظيم للأندية، لكن فى هذه النسخة وافقنا على منح التنظيم للاتحاد المصرى بسبب استضافة مصر لبطولة العالم للرجال فى يناير 2021، وستكون فرصة مناسبة لتجربة الصالات والفنادق وصالات التدريب ووسائل النقل وغيرها من الأمور المرتبطة ببطولة العالم، ففى النهاية نجاح مصر فى تنظيم المونديال سيكون نجاحا للقارة بأكملها".

وعن إمكانية مشاركة أكثر من فريقين من مصر، أكد البلتاجى أن الاتحاد الإفريقى لن يمانع فى مشاركة أكثر من فريقين من مصر، فى ظل إقامة البطولة على أرض مصر ولرغبة الاتحادين الإفريقى والمصرى فى مشاركة أكبر قدر من الأندية حتى يقترب العدد من المنتخبات التى ستشارك فى بطولة العالم، حيث يشارك فى نسخة مصر 32 منتخبا لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم".

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يُذكر أن الاتجاه هو مشاركة ثلاثة أندية من مصر هى الزمالك حامل لقب البطولة الماضية، والأهلي، وطلائع الجيش.

وتطرق البلتاجى للحديث عن الإجراءات الطبية المتبعة فى بطولة أفريقيا للأندية، وقال: "المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى عقد اجتماعا بالفيديو كونفرنس منذ أيام، بمشاركة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي، وبالنظر للبروتوكول الطبى الذى أعلنه الاتحاد الدولي، تم الاستقرار على دليل استرشادى سيتم إرساله إلى الاتحاد المصرى صاحب التنظيم لتنفيذ ما فيه، وكذلك سيتم إرساله للأندية المشاركة، حيث يتضمن كل الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة قبل السفر ولحظة الوصول حتى المغادرة، وكذلك قبل التدريب وبعده وبقبل المباريات وخلالها وبعدها وداخل غرف الملابس وكل ما يخص الأمور الطبية داخل البطولة حفاظا على سلامة جميع المشاركين".

وعن حقوق البث التليفزيونى لبطولة الأندية، أكد البلتاجى أن الحقوق ملك للاتحاد الإفريقي، ويمكن للاتحاد المصرى التفاوض حول شرائها عن طريق أى شركة ترغب فى شراء الحقوق لإذاعة المباريات، وهو ما سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة".

وأشار البلتاجى إلى أن بطولتى كأس الأمم الإفريقية للشباب والناشئين تقرر إقامتهما فى ديسمبر المقبل بالمغرب، بعدما تم تأجيلهما من شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا، والبطولتان مؤهلتان لبطولة العالم لنفس الفئة العمرية، إضافة إلى تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات التى كان مقررا إقامتها فى ديسمبر بالكاميرون، لتقام فى شهر يونيو من العام المقبل فى نفس المكان، وهى مؤهلة لبطولة العالم للسيدات.