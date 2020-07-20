شكرا لقرائتكم حلمى طولان: الأهلى استعد قبل إنبى بـ10 أيام ووصلنا لـ60% من الجاهزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، أن الأهلى بدأ يستعد للدورى بفارق عشرة أيام عن فريقه قبل مباراة الفريقين المؤجلة التى ستكون فى 6 أغسطس المقبل.

وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "كل الفرق تستعد بشكل جيد واللاعبون متشوقون لعودة الدورى، وكنت معترض على قلة فترة الاعداد ولكن بردو عايزين الحياة تعود لكرة القدم".

وأضاف المدير الفنى لإنبى: "الأهلى بدأ الاستعداد قبل فريقى بعشرة أيام كاملة، ووصلنا لنسبة 60% من جاهزية اللاعبين وذلك مؤشر جيد بعد مرور ثلاثة أسابيع من فترة الاعداد ومازلنا نتطلع للأفضل، ولدى اصابات وغيابات عديدة وأشركت 8 ناشئين فى ودية نادى مصر وحققنا تعادل بهدفين لكل فريق".

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وتابع طولان :" كانت هناك اخطاء تحكيمية مقبولة حدثت فى ودية نادى مصر لأن الحكام مثل اللاعبين لابد أن يستعيدوا فورمتهم بمرور الوقت ".

وفى وقت سابق، أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى، إنه يتم تغريم كل لاعب يتضح أن وزنه زائد عن الطبيعى "كيلو جرام" مبلغ 2000 جنيه، من أجل الحفاظ على معدل لياقة الفريق، لافتًا إلى أن هذا النظام كان مطبقًا فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "الانضباط عنوان إنبى، ونقوم بوزن اللاعبين بداية ونهاية كل أسبوع".

وعن مواجهة الأهلى فى أول لقاء بعد عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، أكد حلمى طولان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن فترة الإعداد قصيرة جدًا ولا يمكن العودة للمستوى فى ظل قصر فترة الإعداد بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد خاصة وأن المارد الأحمر بدأ الاستعداد قبل باقى فرق الدورى.

وأضاف حلمى طولان، أن جميع لاعبى إنبى الأجانب متواجدون فى مصر حاليًا، خاصة أنه رفض أن يعودوا إلى بلادهم مع توقف النشاط فى الفترة الماضية.