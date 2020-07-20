شكرا لقرائتكم سلبية المسحة الخامسة لفيروس كورونا لجميع لاعبي وجهاز أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن النادي تلقى إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد سلبية المسحة الخامسة لكورونا لجميع اللاعبين بالفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، والتي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني أمس الأحد، تمهيداً لخوض مباراة ودية مع المقاولون العرب غداً الثلاثاء، في إطار استعدادات أبناء الجنوب لعودة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.IFrame

وكان أسوان قد تعادل في أولى تجاربه الودية أمام النادي الاسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد الاسماعيلية.

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في سياق متصل، خاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة،أمس الأحد، والذى تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثانى من الدورى على ملعب أسوان فى ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.