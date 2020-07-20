شكرا لقرائتكم مسحة كورونا الخامسة للاعبي المقولون والجهاز الفني تؤكد سلبية جميع النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في تصريحات خاصة، أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أخطرت النادي بسلبية المسحة الخامسة لجميع اللاعبين والجهاز الفني، والتي خضع لها لاعبو المقاولون أمس الأحد بمقر النادي استعداداً للمباراة الودية المقرر إقامتها غداً الثلاثاء أمام نادي أسوان في أولى التجارب الودية لذئاب الجبل في إطار خطة الاستعادا للدوري العام المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل.

واختتم اليوم، الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لاستضافة نظيره أسوان، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان فى أولى وديات ذئاب الجبل استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد فترة توقف استغرقت 147 يومًا منذ مارس الماضي.

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فى سياق آخر، أكد علاء عبد الغنى،أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفًا فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة، ويوسف حسن.

وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.