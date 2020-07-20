«حتى لا ينتهي بك المطاف في الهند».. مهاجم فرنسي سابق ينصح محمد صلاح بعدم تكرار خطأه

وجه المهاجم الدولي الفرنسي السابق، نيكولاس أنيلكا، نصيحة للنجم العربي المصري محمد صلاح، بعدم الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنيلكا، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن صلاح "يعد من أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي"، مؤكداً ان لديه الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للعب بنادي كبير بحجم ريال مدريد.

وأضاف أنيلكا: "أتمنى من صلاح ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد".

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وأوضح: "أدرك جيداً أن صلاح يبحث عن تحد جديد وعن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل"، مشيراً إلى أن ليفربول هو المكان المناسب له.

ويعد أنيلكا (41 عاما)، من أبرز المهاجمين في العالم في بداية مسيرته الكروية، خاصة خلال فترته مع أرسنال الذي قضى معه موسمين مميزين بين العامين 1997 و1999، قبل أن ينضم بعدها إلى ريال مدريد.

وبعد انتقاله للريال، لم يشارك أنيلكا كثيراً مع الفريق الملكي، وهو ما أدى لتراجع مستواه بشكل كبير، ليقرر الرحيل عن "الميرينجي" بعد موسم واحد فقط.

وتنقل أنيلكا بين العديد من الأندية، منها ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وويستهام، إلا أنه لم يستطع استعادة مستواه المعهود، لينتهي به المطاف في نادي مومباي سيتي الهندي، الذي أنهى فيه مسيرته عام 2015.