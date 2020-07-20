مصدر يوضح لمصراوي موقف فايلر من صلاح محسن وناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:



أكد مصدر في النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لا يمانع تمديد إعارة الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن لموسم جديد.

ويلعب ناصر ماهر وصلاح محسن في صفوف سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "فايلر رحب بتمديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن لموسم جديد".

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وأكمل "المدير الفني يفضل منح الثنائي فرصة أكبر للعب خارج النادي ليتم تقيمهما بشكل أكبر وقد يكون هناك فرصة لعودة أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية حال احتاج الفريق لجهود أي منهما".

واستمر "فايلر استقر كما أشرنا من قبل على عودة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف في الموسم الجديد، لم يتطرق لأي إسم أخر، هناك فترة ما تبقى من الموسم وما بين الموسم الحالي والجديد لتقييم موقف جميع المعاريين".

وسبق وصرح فرج عامر رئيس سموحة برغبته في استمرار ثنائي الأهلي بين صفوفه في الموسم الجديد.