محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
عقدت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا اليوم الاثنين لحسم عدد من الأمور أبرزها مصير مباريات دوري أبطال أفريقيا.
وأوصت اللجنة بعودة نظام قبل نهائي دوري أبطال افريقيا إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب وإياب بعد أن كان قد قرر المكتب التنفيذي نهاية الشهر الماضي أن يكون قبل النهائي من مباراة واحدة.
وكانت تقارير قد أفادت بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعضو اللجنة لاجتماع اليوم وهو ما نفاه مصدر ليلا كورة من خلال تصريحات شدد فيها أن الخطيب غاب عن الجلسة التي تمت بتقنية الفيديو.
وأضاف المصدر أن السبب وراء غياب محمود الخطيب عن الاجتماعات التي بدأت الانتظام في حضورها يعود إلى اتفاق "عُرف" بين الأعضاء بأن يمتنع العضو عن الحضور إذا كان هناك أحد الملفات محل النقاش تخص فريقًا من بلده أو منتخب بلده وهو ما التزم به الخطيب.
وأضاف المصدر أنه لم يتطرق أحد لعروض مقدمة خاصة وأنه كان هناك عرض واحد من جانب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. سبب غياب الخطيب عن اجتماع مسابقات "كاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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