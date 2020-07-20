الخليج 365 يكشف.. سبب غياب الخطيب عن اجتماع مسابقات "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

عقدت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا اليوم الاثنين لحسم عدد من الأمور أبرزها مصير مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأوصت اللجنة بعودة نظام قبل نهائي دوري أبطال افريقيا إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب وإياب بعد أن كان قد قرر المكتب التنفيذي نهاية الشهر الماضي أن يكون قبل النهائي من مباراة واحدة.

Advertisements

وكانت تقارير قد أفادت بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعضو اللجنة لاجتماع اليوم وهو ما نفاه مصدر ليلا كورة من خلال تصريحات شدد فيها أن الخطيب غاب عن الجلسة التي تمت بتقنية الفيديو.

وأضاف المصدر أن السبب وراء غياب محمود الخطيب عن الاجتماعات التي بدأت الانتظام في حضورها يعود إلى اتفاق "عُرف" بين الأعضاء بأن يمتنع العضو عن الحضور إذا كان هناك أحد الملفات محل النقاش تخص فريقًا من بلده أو منتخب بلده وهو ما التزم به الخطيب.

وأضاف المصدر أنه لم يتطرق أحد لعروض مقدمة خاصة وأنه كان هناك عرض واحد من جانب مصر.