مدرب سموحة يعلن إصابة إسلام جمال بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن حماده صدقي مدرب نادي سموحة، إصابة إسلام جمال لاعب الفريق السكندري بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال صدقي إن جمال تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي شارك بها ضد الزمالك أمس الأحد وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 5-1.

وأضاف صدقي أن اللاعب توجه إلى المستشفى عقب المباراة وخضع للأشعة التي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتستعد الأندية المصرية لاستئناف النشاط الكروي في السادس من أغسطس المقبل بعد قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي سبق وأصدره الشهر الماضي.