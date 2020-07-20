شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق.
وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع، ولا سكوتَ عن حق ولا تغاضيَ عن تجاوز".
واختتم شوبير: "بيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذي حق حقه، ويردع كل متجاوز، ويحدد حجمه".
وكان أسامة حسن قد أثار مؤخراً جدلاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بنشر فيديو له عبر "فيسبوك".
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