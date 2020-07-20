بامبو ينضم لمعسكر الزمالك.. وتأهيل مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته اليومية خلال المعسكر المقام ببرج العرب استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يُستأنف النشاط الكروي في مصر في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي.

وأدى الفريق الكروي تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة.

ونجح الزمالك في حسم مباراته الودية ضد سموحة بخماسية مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب.

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ويخوض الفريق الكروي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حيث تقرر أن يؤدي المجموعة التي شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة بينما يخضع الباقي بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب الى تدريبات قوية.

ومن المقرر أن يخضع مصطفى فتحي لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية في أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما سينضم اليوم كريم بامبو لاعب الفريق إلى المعسكر المقام بمدينة برج العرب بعد السماح للاعب بالانضمام من قبل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وغاب كريم بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب نتيجة إيجابية عينة فيروس كورونا التي خضع لها الفريق بالقاهرة منذ أسبوعين تقريباً ما أدى الى وضعه في الحجر المنزلي وعلاجه حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.