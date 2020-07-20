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الزمالك يخاطب سفير مصر بالمغرب لإعادة بنشرقي وأوناجم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مع أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب من أجل تسهيل مهمة عودة النثائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق.

وكان الزمالك قد سمح للثنائي بالسفر إلى المغرب بعد توقف النشاط في مصر بسبب جائحة فيروس ، لكن مع عودة الأبيض للتدريبات بات الفريق بحاجة لكل لاعبيه للاستعداد لاستئناف الدوري.

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وتواصل الزمالك مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل المساعدة في إعادة الثنائي المغربي للانتظام سريعاً في تدريبات الأبيض مع قرب موعد استئناف النشاط المحلي في السادس من أغسطس المقبل.

ويواصل الزمالك استعداداته في الفترة الحالية في معسكر بمدينة برج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لكن دون الثنائي المغربي المميز.

وناشد الزمالك السفير المصري في المغرب بالعمل على إعادة أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في أقرب وقت بالطريقة التي تناسب المملكة المغربية، خاصة أن الطيران غير منتظم حالياً هناك.

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