لاعب طائرة الأهلي: استكمال الموسم كان ضروريًا لمصلحة الأندية والمنتخبات

أكد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن استكمال الموسم الجاري، كان ضروريا من أجل مصلحة الأندية والمنتخبات التي تحتاج إلى دوران عجلة النشاط، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها من جانب الجهات المسئولة بشكل عام، فضلا عن التزام الجميع داخل النادي بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأوضح أن غياب أي رياضي عن التدريبات والمنافسات أمر صعب للغاية، لافتا إلى أن قرار استكمال المنافسات إيجابي للغاية، خاصة أن هناك دولا مثل إيطاليا وإسبانيا كانت تمر بظروف أصعب من مصر، وقررت عودة النشاط من جديد؛ لأن ذلك يمثل أهمية للجماهير وللمؤسسات الرياضية المختلفة.
وأكد صلاح أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة بالنسبة لنهائيات بطولة الدوري، وكذلك بطولة كأس مصر، وهي فرصة لزيادة حصيلة الفريق منالبطولات بعد التتويج بلقب البطولة العربية، وانتظار الجميع لإقامة البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن صعوبة المرحلة يتمثل في كونها تأتي بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى أكثر من 3 شهور، وعن تدريبات المنزل قال إنها ليست كافية للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية، كما أن الفترة المتبقية لحين استئناف الدوري تحتاج لمجهود كبير، وهو ما يقوم به الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مصيلحي بصورة مكثفة.
وأضاف أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على حصد البطولات من اجل إسعاد الجماهير، وأن الجميع على قدر المسئولية، بصورة كبيرة، وأرجع الخسارة التي تعرض لها أمام الزمالك في بطولة الدوري في وقت سابق الى
وتحدث اللاعب الدولي عن مستقبل الأهلي في كرة الطائرة، مؤكدا أن النادي يملك أفضل العناصر في كافة المراحل العمرية، وهو ما يعد أمرا مطمئنا وإيجابيا للغاية، وأن الأهلي بشكل عام لديه معدلات أعمار تبدأ من 17 سنة وهي ميزة كبيرة للفريق.
وشدد على أن محمد مصيلحي المدير الفني يعمل على إعداد أجيال قادمة لتأمين مستقبل اللعبة في النادي بأفضل ما يكون خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤكد أن النادي قادر على توارث الأجيال بصورة مميزة.
ووجه رسالة الى جماهير النادي مؤكدا أنها الشريك الأساسي في البطولات، وأنها وراء الإصرار على الفوز بالألقاب، وتعهد بأن يستمر اللاعبون في القتال من أجل الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.
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