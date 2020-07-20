نجم فرنسي ينصح محمد صلاح بعدم الرحيل إلى ريال مدريد

حرص النجم الفرنسي نيكولاس أنيلكا، لاعب ليفربول السابق، على توجيه رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، بشأن الرحيل عن الريدز والتوجه إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال أنيلكا أن الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الخط الهجومي لفريق ليفربول، لديهم إمكانيات رائعة وقدرات خاصة تؤهلهم للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، ولكن ينصحهم بعدم اتخاذ تلك الخطوة والاستمرار مع الريدز أطول فترة ممكنة.

ونجح الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لقيادة فريقهم لتحقيق نجاحات متتالية على مدار الفترة السابقة، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم لقب كأس العالم للأندية، وأخيرًا

اللتويج باللقب الغالي لدى جماهير الريدز وهو الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد انتظار طال 30 عامًا.

ووجه أنيلكا رسائل تحذيرية صريحة إلى محمد صلاح ورفاقه بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، لعدم تكرار ما فعله الفرنسي عام 1999، بالانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو في مدريد، ولكنه حقق فشل غير متوقع حينها.

تصريحات أنيلكا

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وقال أنيلكا في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو": "إنهم رائعون أنا أحبهم جميعًا، وخاصة روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني، وصلاح وماني يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم في الوقت

الحالي، ولديهم الجودة للعب في ريال مدريد، لكن ليفربول اليوم يمكن أن ينافس الريال لذلك آنفيلد هو المكان المناسب لهم".

وأضاف: "يمكن للاعبين أن يفخروا بعد 30 عامًا من الانتظار، الرجوع لمنصات التتويج، إنه لأمر صعب أن يأتي في نفس توقيت فيروس كورونا، حتى لا يتمكنوا من الاحتفال مع المعجبين كما يجب، لكنهم سيفعلون، ومعهم العبقري يورجن كلوب، أحب عمله، كما هو مع لاعبيه واللاعبين الذين وقعوا معه، إنهم لاعبون من الدرجة الأولى، سيكون ليفربول تنافسي لسنوات عديدة، بعد أن أعاد كلوب النادي إلى حيث يستحق".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

يذكر أن محمد صلاح سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقدم تسع تمريرات حاسمة، بينما سجل ماني 17 هدفًا إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة أيضًا، وقد قدم الثنائي رفقة البرازيلي فيرمينو عروضًا مبهرة مع ليفربول.