اليوم.. آنطلاق الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري في الشراع

تنطلق اليوم في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة فعاليات الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في رياضة الشراع والتي تقام بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر من الانترنت من خلال تطبيق ZOOM.

يحاضر في الدورة التدريبية الدكتور سعيد حسب الله المشرف العام علي المنتخبات القومية للشراع ، والمدير الفني لمنتخب مصر للألواح الشراعية ، ولاعب منتخب مصر السابق للشراع ،والمحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص .

صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن برنامج الأولمبياد الخاص المصري يستهدف خلال تلك المرحلة

آعداد مدربين معتمدين في رياضات جديدة غير مدرجة بالبرنامج وذلك آستعداداً لآنضمامها للبرنامج المصري خلال عودة النشاط من جديد في أغسطس المقبل ، مشيراً إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد برتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري برئاسة المهندس هاني محمود والآتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.

من جانبه أكد الدكتور آكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب أن تلك الدورة التدريبية تعتبر الرابعة بعد آقامة ثلاثة دورات

متتالية لإعداد المدربين في رياضات الجمباز ،والفروسية ،وكرة القدم الشاطئية خلال شهر يوليو الجاري ،مشيراً إلي من خلالها سوف يتم آنشاء مراكز تدريب رياضي في رياضة الشراع عقب عودة النشاط في أغسطس المقبل ويشارك فيها اللاعبون من خلال آجراء أختبارات محددة يقوم عليها المدربين الذين تم تأهيليهم واعتمادهم من خلال تلك الدورة التدريبية.

يذكر أن مجلس ادارة الأولمبياد الخاص المصري قرر عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري بدءا من ١٥ من أغسطس المقبل وذلك خلال مؤتمر العودة الأمنة لأنشطة الاولمبياد الخاص المصري ٢٠٢٠ والذي أقيم عبر المنصة الالكترونية ZOOM وحضره وزيري الشباب والرياضه والتضامن الأجتماعي والرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ورئيس الأولمبياد الخاص المصري وعدد كبير من المهتمين بهذا المجال.