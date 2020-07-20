بصورة ميسي.. برشلونة يعلق على قرار إلغاء الكرة الذهبية 2020

حرص نادي برشلونة الإسباني على التعليق على قرار إلغاء الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب في العالم عام 2020، التي يتم منحها لأحسن لاعب في العالم، وذلك بسبب التوقف الذي شهدته كرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلق الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تم نشر صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وأمامه الكرات الذهبية الست المتوج بها: قائلًا: "نحن نتفهم.. الجميع يعرف من هو الأفضل".

كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أعلنت اليوم الإثنين، قرارًا بإلغاء جائزة الكرة الذهبية لعامنا الحالي 2020 والتي يتم منحها لأحسن لاعب في العالم، وذلك بسبب التوقف الذي شهدته كرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجلة الفرنسية في بيان لها اليوم : "لظروف استثنائية، لن يتم منح الكرة الذهبية 2020، للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، لعدم وجود ظروف عادلة بشكل كافٍ".

آخر لاعب توج باللقب:

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كان آخر لاعب حصد جائزة

الكرة الذهبية العام الماضي ٢٠١٩ هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، الذي حصدها ٦ مرات بفارق لقب واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.

سبب إلغاء الجائزة:

تعتبر "فرانس فوتبول" أن المنافسة كانت تلعب ببعض الأمور الطبيعية فقط في يناير وفبراير، وبعد ذلك، اختلفت شروط تحديد أفضل لاعب في العالم 2020 بالنسبة للجميع، حيث توقفت الدوريات لفترة أطول من غيرها، أو بعض التي لم تستأنف حتى الآن، كما هو الحال في الدوري الفرنسي، لذلك، ستلغى الجائزة، للمرة الأولى منذ عام 1956.

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