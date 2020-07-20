رومارينيو يغيب عن تدريبات الاتحاد السعودي يومين للإصابة

تأكد غياب النجم البرازيلي رومارينيو عن المشاركة في تدرييبات اتحاد جدة السعودي الجماعية لمدة يومين بسبب تعرضة للإصابة بشد عضلي بسيط. وأكد النادي أن اللاعب سوف يغيب عن التدريبات لمدة يومين، وسيخضع بعدها لفحص طبي للتأكد من شفائه من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران مرة أخرى. مرة أخرى. كما تأكد غياب مهند الشنقيطي عن تدريبات الفريق لنفس السبب. ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 22 جولة.

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