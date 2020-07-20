الإنتاج الحربي يتمسك بمدافعه أمام إغراءات سموحة

يسعى نادي الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر، إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الاستمرار على نفس الأداء المتوازن في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتضغط إدارة نادي الإنتاج الحربي على مدافع الفريق محمود البدري، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي لتجديد عقده وعدم التفكير في الرحيل خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع العجلات الحربية بنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أعرب

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محمود البدري عن رغبته في الرحيل عن صفوف الإنتاج الحربي، خاصة في ظل العرض المغري المقدم من نادي سموحة السكندري لضم اللاعب، حيث يسعى فريق سموحة للحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

ويرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، ضرور كبيرة في التعاقد مع البدري، بعد أن أكد في جلسة مع فرج عامر

رئيس النادي السكندري حاجة فريقه إلى تدعيم في خط الدفاع، وأن لاعب الإنتاج لديه إمكانيات رائعة ستساعد في تحسين الأداء الدفاعي.

من ناحية أخرى أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تمسكه بمدافعة ورغبته الشديدة في تجديد اللاعب، حيث ينتظر محمود البدري عقد جلسة أخيرة في الأيام القليلة المقبلة مع إدارة الإنتاج، قبل حسم قراره بشكل رسمي.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.