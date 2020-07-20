عاجل: لأول مرة منذ ١٩٥٦ إلغاء جائزة بالون دور للعام الحالي

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية مساء اليوم الإثنين، الغاء جائزة الكرة الذهبية لعامنا الحالي 2020 والتي يتم منحها لأحسن لاعب في العالم وذلك بسبب التوقف الذي شهدته كرة القدم

وقالت المجلة الفرنسية في بيان لها اليوم : "لظروف استثنائية، لن يتم منح الكرة الذهبية 2020، للمرة الأولى

في تاريخ الجائزة، لعدم وجود ظروف عادلة بشكل كاف"

وكان أخر لاعب حصد جائزة الكرة الذهبية العام الماضي ٢٠١٩ هو الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي حصدها ٦ مرات بفارق لقب واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.