الزمالك: نرحب بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا على أي ملعب

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بفريق الزمالك، أن اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصفنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مرتضى، أن النادي يرحب بخوض اللقاء في أي دولة عربية أو أفريقية، ولا يمانع أو يجد أزمة في الأمر.
وأضاف، ما يهمنا الآن هو الاستعداد الفني للمباراة، وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب.
وقررت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، برئاسة كونستانت ماري، اليوم الإثنين، إعادة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنظام الذهاب والإياب.
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