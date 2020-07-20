رياضة | الزمالك سيواجه بيراميدز وطلائع على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك سيواجه بيراميدز وطلائع على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكر الحالي على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب والتي ينتظر ان يواجه فيها كل من بيراميدز وطلائع.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز في ثاني ودياته استعداداً لاستئناف النشاط الكروي مساء الأربعاء المقبل على أن يخوض المباراة الثالثة الخميس على نفس الملعب أمام طلائع الجيش.

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ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ونجح الفريق الكروي الأول في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءاً والتي سيتخللها مران خفيف للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما سيخوض الباقي المران بشكل طبيعي.