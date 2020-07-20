رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها صالح جمعة لاعب الفريق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب طالب المدير الفني بمنحه فرصة المشاركة ولو لدقائق خلال مواجهة سموحة الودية، خاصةً بعد مشاركته وعودته للتدريبات الجماعية.

وتابع: "فايلر منح اللاعب وعدًا بمشاركته بالمباراة، حسب مجرياتها، من أجل العودة لإثبات ذاته، على أن يقوم بتأدية جميع مهامه بالشكل المطلوب".

وقام فايلر، بمطالبة اللاعب بالمزيد من الجهد، موضحًا له أنه سيشارك في مباراة سموحة استعدادًا للدوري، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن تأجيل مباراة سموحة، لمدة 24 ساعة لتقام الجمعة المقبلة بدلًا من الخميس المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.