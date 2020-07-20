رياضة | سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو نادي سموحة السكندري، في تكثيف المفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى باسم علي نجم المارد الأحمر المعار إلى الجونة، اتصالات من جانب حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري، لاستطلاع رأيه حول إمكانية ضمه خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة اللاعب من النادي الأهلي إلى الجونة، بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات من جانب ناديه للإبقاء عليه موسم آخر.

وينتظر باسم علي، حسم موقفه من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لمعرفة تحديد مصيره سواء بالموافقة على عرض سموحة أو العودة لملعب التتش.

ويتابع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، لاعبه المعار خلال مباراة الفريق ضد الجونة، من أجل حسم موقفه بصفة نهائية سواء بالعودة أو الاستمرار خارج القلعة الحمراء.