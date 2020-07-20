رياضة | بعد العودة للنظام القديم.. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد العودة للنظام القديم.. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استمرار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنظام الذهاب والإياب، بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة على ملعب محايد.

يأتي ذلك بعدما قدمت الكاميرون اعتذارًا رسميًا، عن إستضافة المباريات، لعدم قدرتها على استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الظروف الصحية بالبلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكد الكاف، أنه في حالة تأهل الفريقين من نفس البلد، ستقام المباراة النهائية في نفس البلد، وإذا تأهل الفريقين من بلدين مختلفين، ستقام المباراة على أرض محايدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بينما يواجه الزمالك الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة.

Advertisements

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بالتقرير الآتي:-

حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، حيث ستقام مباراة ذهاب نصف النهائي يوم 25 سبتمبر، ومباراة الإياب يوم 2 أكتوبر المقبل.

كما حددت اللجنة يوم 10 أكتوبر المقبل موعدًا لخوض المباراة النهائية، على ملعب محايد وبنظام المباراة الواحدة، لأول مرة في البطولة.