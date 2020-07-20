رياضة | عبد الظاهر السقا: المصري يسعى لإنهاء الموسم في مركز مميز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الظاهر السقا: المصري يسعى لإنهاء الموسم في مركز مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، أن الفريق يسعى لتحقيق مركز متقدم في مسابقة الدوري.

وقال السقا عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "دخلنا معسكر في برج العرب بدءا من اليوم، سنبدأ المباريات الودية بمواجهة طلائع الجيش، ستكون المواجهة الأولي بعد فترة التوقف، تدربنا لمدة 3 أسابيع في بورسعيد".

وأضاف:" أتمنى أن نقدم مستوي مميز في بطولة الدوري، ونحقق مركز متقدم يليق بالمصري".

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وواصل:" نعاني من أزمة مالية، مثل باقي الأندية الشعبية في مصر".

وأكمل:" طلبنا خوض المباريات في ملعب برج العرب، كان من المفترض اللعب في السويس".

وتابع السقا:" التكلفة المالية جعلتنا نختار برج العرب، ونحترم قرارات الدولة والجهات الأمنية في اللعب بأي استاد، خلال الفترة المقبلة".

وزاد:" خزينة النادي تتكبد مبالغ مالية كبيرة، انفقنا مبالغ رهيبة خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المصري لمباريات الدوري".