رياضة | ساري يعلن قائمة يوفنتوس لقمة لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ساري يعلن قائمة يوفنتوس لقمة لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه لاتسيو مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

قائمة فريق السيدة العجوز شهدت غياب كلا من بيرنارديسكي بسبب الإيقاف وكيليني لعدم الجاهزية، فيما شهدت عودة خوان كوادرادو.

وضمت القائمة كلا من :-

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حراسة المرمى : تشيزني - بينسوجليو - بوفون

خط الدفاع : دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديميرال - ويسلي

خط الوسط : بيانيتش - أرون رامزي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور - مواتور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - أوليفيري - زاني.