رياضة | كريم بامبو ينضم إلى معسكر الزمالك ببرج العرب بعد تعافيه من الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كريم بامبو ينضم إلى معسكر الزمالك ببرج العرب بعد تعافيه من الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم اليوم الأثنين كريم بامبو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الى معسكر الفريق المقامة بمدينة برج العرب بعد السماح للاعب بالانضمام من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وغاب كريم بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب نتيجة إيجابية عينة فيروس كورونا التي خضع لها الفريق بالقاهرة منذ أسبوعين تقريباً ما أدى الى وضعه في الحجر المنزلي وعلاجه حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن البرنامج الخاص بإعداد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد خضوعه للقياسات البدنية والصحية والتي يشرف عليها طبيب الفريق لجميع اللاعبين.