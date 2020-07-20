رياضة | "السقا" يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ثنائي المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "السقا" يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ثنائي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، وجود أي عروض من الزمالك للتعاقد بشكل رسمي مع كريم العراقي الظهير الأيمن، أو محمود وادي مهاجم الفريق.

وقال السقا: "لم يصلنا أي عروض رسمية للتعاقد مع كريم العراقي أو محمود وادي كما يتردد".

وأضاف: "كريم العراقي لم يطلب 3 مليون جنيه لتمديد عقده، ووعقدنا جلسة معه قبل شهر، لتجديد عقده بعد تألقه مع الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي".

وأتم:" اتفقنا مع كريم العراقي علي تمديد العقد، وسيكون ضمن الفئة الأولي، وهو أحد أبناء النادي المصري".