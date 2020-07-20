رياضة | مدرب سموحة يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم المهاجم السوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب سموحة يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم المهاجم السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أنه يسعى للاحتفاظ بعدد من اللاعبين المعارين لصفوف فريقه، خلال الموسم القادم.

وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: " لدينا مجموعة لاعبين نسعى للاحتفاظ بهم خصوصا المعارين، ولكن الأمر سوف يتم حسمه بعد نهاية الدوري".

وأضاف: "أتمنى استمرار عدد من المعارين في صفوف سموحة مثل ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى وغيرهم".

وحول موقف حسام حسن، قال:" لا يوجد عروض رسمية، كله كلام وكلاء، لو وصل عرض مناسب، سيوافق مسئولو سموحة، هو نادي استثماري يسعى لتحقيق مكاسب مالية، ولكن لابد من تواجد البدائل المناسبة، وفنيا أنا في حاجة لكل اللاعبين".