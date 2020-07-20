رياضة | عبدالله جمعة يصنع أزمة جديدة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالله جمعة يصنع أزمة جديدة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي الزمالك لتجديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

ومن الواضح أن الأمور تزداد سوءا وتعقيدا، بعدما أصر اللاعب على موقفه بالحصول على مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

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يشار إلى أن عرض الزمالك لتجديد عقد عبدالله جمعة لم يتخط حاجز الـ4 ملايين جنيه.

وتحاول إدارة الزمالك بكل قوتها أن تقنع عبدالله جمعة من أجل تمديد عقده، ومحاولة تقريب وجهات النظر مع اللاعب.

وتستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، بعدما كانت توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.