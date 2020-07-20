رياضة | باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي دوجلاس كوستا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي محط أنظار العديد من أندية أوروبا، التي تسعي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات وقدرات فنية وهجومية هائلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف الحصول على خدمات "كوستا" خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل، وذلك بعد رحيل الأوروجواياني ادينسون كافاني، والاستغناء عن تشوبو موتينج.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان سيواجه منافسة قوية من جانب نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، لرغبة النادي الإنجليزي ايضًا في الظفر بخدمات اللاعب الصيف المقبل.

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ويرتبط دوجلاس كوستا بعقد مع يوفنتوس حتي صيف 2022.

ويرحب نادي يوفنتوس الإيطالي ببيع دوجلاس كوستا هذا الصيف بعد الإصابات المتكررة له في الموسم الحالي، ولكنه اشترط تلقي عرضًا بمبلغ 40 أو 50 مليون يورو بالإضافة للحوافز والمكافآت المالية الأخري للموافقة على بيع اللاعب.

وشارك "كوستا" في 27 مباراة مع يوفنتوس وسجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف.