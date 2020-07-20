رياضة | حمادة صدقي يعلق على الخسارة الثقيلة لسموحة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي يعلق على الخسارة الثقيلة لسموحة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أنه استفاد بشكل كبير من ودية الزمالك، رغم الخسارة الكبيرة، مشيرا إلى أنه يسعى حاليا لتصحيح الأخطاء، استعدادا لمباريات الدوري العام.

وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "خسارة الزمالك كبيرة أوضحت الأخطاء العديدة، النتيجة كبيرة جدا، وشرحت للاعبين كل الأخطاء خلال التدريبات، المباراة كانت فيها سلبيات وإيجابيات وقدمنا الشوط الثاني بشكل جيد، والشوط الأول كانت هناك أخطاء بالجملة".

وأضاف:" لعبنا الشوط الأول بالأساسيين، ولكن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدين، وافتقدنا أحمد أبوالفتوح، واتضح لي العديد من الأخطاء الفنية"

وتابع صدقي: "لست قلقا من الجانب البدني، الأخطاء معظمها فنيا، من جميع الخطوط في الملعب، وسوء تمركز دفاعي، والمهاجمين لم يقدموا الأدوار المطلوبة في الدفاع، والزمالك فريق كبير، تلك المباراة قدمت لنا دروس عديدة من أجل تصحيح الأخطاء، وهذه هي طبيعة المباريات الودية، التي اسعي للاستفادة منها بشكل كبير خلال الفترة الجارية".