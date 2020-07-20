رياضة | فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الدولس التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لنادي الزمالك، شرطه من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول.

شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد للزمالك

واشترط ساسي الحصول على باقي مستحقاته في أسرع وقت، في ظل الظروف التي عانى منها خلال الفترة الماضية، أثناء توقف النشاط، وموافقته على تخفيض راتبه لمساعدة النادي، وذلك بعد عودته إلى القاهرة منذ أيام فقط للانضمام للتدريبات.

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من جانبه عقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وطلب ساسي من أمير مرتضى منصور إنهاء أزمة المستحقات من أجل توفير التركيز في الملعب فقط، خاصة وأنه وافق على تخفيض راتبه عن الشهور الماضية، من أجل صرف المستحقات سريعا، خاصة أن لديه التزامات عديدة ويحتاج للأموال، قبل التحدث عن التجديد للفريق.

وفي سياق متصل طلبت إدارة النادي الأبيض من "كارتيرون" إقناع "ساسي" بالتجديد للقلعة البيضاء، حيث وافق بشكل مبدئي على التجديد، وطلب الانتظار لما بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.